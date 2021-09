Italia, Zaniolo non convocato per la sfida contro la Lituania

L'esterno giallorosso non rientra nella lista dei 23 della partita di questa sera

Il CT dell'Italia Roberto Mancini ha diramato la lista dei 23 convocati per la sfida di questa sera contro la Lituania. Tra gli assenti, oltre a Emerson Palmieri, Chiesa e Sensi, c'è Nicolò Zaniolo. Il numero 22 giallorosso non si era allenato a Coverciano in via precauzionale a causa di una contusione alla coscia sinistra rimediata durante la partita contro la Svizzera. La sua presenza con la Roma di domenica sera contro il Sassuolo è ora in dubbio: nel caso in cui dovesse dare forfait Mourinho rischia di dover cambiare la metà del reparto offensivo per via dell'assenza anche di Lorenzo Pellegrini. Dopo quindi lo stop del capitano giallorosso e di Mancini, anche Zaniolo è costretto a saltare la sfida l'ultima sfida degli Azzurri valida per le qualificazione al Mondiale del 2022 in Qatar.