Italia, Zaniolo in campo contro il Coronavirus: “Punta tutto sulla fantasia” – VIDEO

Per sfuggire alla monotonia della quarantena, la FIGC ha promosso l’iniziativa ‘Le Regole del Gioco‘ per sensibilizzare la popolazione a rimanere in casa e a rispettare le normative in questo momento di emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. La decima regola ha visto protagonista proprio Nicolò Zaniolo, che in un video pubblicato sul profilo Twitter della Nazionale italiana ha ricordato un modo semplice per vincere la noia domestica: “Punta tutto sulla fantasia“. Questo il monito del gioiello romanista.