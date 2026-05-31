Brutte notizie per Lorenzo Venturino. L'attaccante della Roma, destinato a fare ritorno al Genoa al termine del prestito, era stato convocato dal CT ad interim dell'Italia per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Il numero 20 giallorosso, però, questa mattina è stato ritenuto indisponibile per le due sfide a causa di un problema fisico e ha lasciato il ritiro di Coverciano in accordo con il club giallorosso. A renderlo noto il sito della FIGC. Al suo posto Baldini ha deciso di chiamare Berti del Cesena. Resterà in squadra invece fino al 2 giugno Fortini, terzino della Fiorentina accostato alla Roma, mentre sono tornati alle rispettive società anche Vavassori (Atalanta) e Guarino (Empoli).