Italia Under 21, Nicolato: “Non so se rivedremo Zaniolo con noi, spero faccia una grande carriera”

Domani alle 18.30 l’Italia Under 21 scenderà in campo a Ferrara contro l’Islanda per le qualificazioni a Euro 2021. Saranno tanti gli assenti per gli Azzurrini allenati da Paolo Nicolato, che ai microfoni di ‘Rai Sport’ ha fatto il punto della situazione. “Non possiamo piangere sui nostri infortunati, ma sfruttare questa opportunità per far vedere giocatori che non si ritengono inferiori a nessuno. Zaniolo e Tonali? Ci sono ragazzi – aggiunge il ct italiano – che sono stati scelti per merito, che vanno gratificati e sollecitati, perché è il loro momento. Non so se rivedremo Zaniolo e Tonali in Under 21, non è compito mio. Io spero che facciano una grande carriera. Noi abbiamo gente come Bastoni, Pellegrini o Marchizza: sono tutti elementi di qualità che fanno una squadra di qualità. Io ho grande fiducia nei ragazzi che sono qua”.