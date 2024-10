Italia under 21, Baldanzi titolare contro il Livorno. Shomurodov pareggia con l’Iran

Altri due giocatori della Roma sono scesi in campo nel pomeriggio dopo la panchina di Ryan in Australia-Cina. Partendo dai match ufficiali, Eldor Shomurodov con il suo Uzbekistan in casa non è andato oltre lo 0-0 nelle qualificazioni ai Mondiali contro l'Iran. Per l'attaccante giallorosso tutta la partita in campo. Maglia da titolare anche per Tommaso Baldanzi con l'Italia under 21 che oggi ha affrontato il Livorno in amichevole. Samuel Dahl ha giocato 84 minuti contro la Georgia Under 21: la Svezia ha vinto 3-2. Leandro Paredes parte dalla panchina nel match contro il Venezuela.