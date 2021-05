Italia Under 18, i convocati di Nunziata: c’è il romanista Faticanti

Il centrocampista della Primavera di Alberto De Rossi è uno dei tre calciatori classe 2004 chiamati dal ct

C'è anche Giacomo Faticanti tra i 25 calciatori convocati nell'Italia Under 18 per l'amichevole contro i pari età dell'Austria, in programma il prossimo 4 giugno alle ore 15. Il capitano dell'Under 17 della Roma, che in questa stagione ha giocato anche nella formazione Under 18 e soprattutto nella Primavera guidata da Alberto De Rossi (8 presenze), è uno dei tre classe 2004 chiamati dal ct Carmine Nunziata. Che al sito della Figc ha dichiarato: "Ritorniamo in campo con grande entusiasmo dopo tanta inattività. Avremo un gruppo eterogeneo, fatto di giocatori che hanno vissuto esperienze importanti come il Mondiale Under 17 e tante facce nuove. Sarà interessante valutare queste altre energie per aggiungere nuova linfa alla filiera azzurra".