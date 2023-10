Italia U21, Nunziata: “Dispiace per le condizioni fisiche non perfette di Bove”

Edoardo Bove è stato convocato dalla Nazionale Under 21 per la gara contro la Norvegia valida per la qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Oggi, gli azzurrini hanno effettuato un test amichevole con l'Under 18 di Daniele Franceschini e, al termine della sfida, il ct Carmine Nunziata ha dichiarato: "Dispiace per le assenze di Colombo, Koleosho, Fazzini e per le condizioni fisiche non perfette di Bove, ma abbiamo tanti giocatori validi". Il centrocampista della Roma, infatti, è costantemente monitorato a causa di un gonfiore alla caviglia destra.