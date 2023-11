Italia U21, i convocati di Nunziata: c’è Bove

Per il doppio impegno dell'Italia Under 21, per le gare di qualificazione agli Europei di categoria contro San Marino (16 novembre a Serravalle) e Irlanda (il 21, a Cork), il Ct Nunziata ha diramato l'elenco dei 27 convocati che si raduneranno entro la serata di domenica 12 novembre in un hotel di Milano Marittima. Nella lista c'è anche Edoardo Bove, centrocampista della Roma.