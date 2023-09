Italia U21, Bove titolare nel match contro la Lettonia

Non solo nazionali maggiori, alcuni giocatori della Roma sono impegnati anche con le rappresentative minori. È questo il caso di Edoardo Bove che è stato scelto nell'undici titolare dal ct Nunziata per il match tra Italia e Lettonia Under 21. A centrocampo insieme a lui anche Casadei, Miretti e Prati. La sfida, in programma alle ore 16, è valida per le qualificazioni al prossimo europeo di categoria che si terrà in Slovacchia nel 2025.