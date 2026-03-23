Italia U21, Baldini: “La convocazione di Pisilli un successo anche per noi”

Silvio Baldini, ct dell'Italia Under 21, ha parlato in conferenza stampa e tra i vari argomenti ha risposto anche a una domanda sulla convocazione in Nazionale maggiore di Niccolò Pisilli. Queste le sue parole: "Per noi è un successo. Vuol dire che abbiamo partecipato a questa crescita: d’altronde a settembre nessuno avrebbe pensato che sarebbero stati pronti per questi spareggi. Tutto ciò ci rende orgogliosi, perché vuol dire che siamo sulla strada giusta". Poi su Venturino, altro giovane giallorosso: "Giocatori come Lipani, Bartesaghi e Venturino hanno acquisito minutaggio in Serie A mettendosi in mostra e facendo vedere che nel calcio che conta ci sono anche loro. A prescindere da ciò, abbiamo un gruppo fortissimo e maturo: assenze e infortuni fanno parte del gioco, bisogna fare di necessità virtù senza perdere lo spirito e l’energia positiva. Non dobbiamo dimenticarci che il nostro scopo principale è portare più giocatori possibili in Nazionale maggiore. A tal proposito, facciamo tutti il tifo per loro. Sanno di avere una grande responsabilità, ma siamo tutti dalla loro parte e credo che non ci siano persone migliori di loro per raggiungere l’obiettivo della qualificazione. Non sono convinto, ma arciconvinto che l’Italia andrà al Mondiale".