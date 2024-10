Italia U21, Baldanzi: ”La qualificazione all’Europeo dipende da noi”

Martedì alle 18:30, l'Italia Under 21 guidata da Carmine Nunziata scenderà in campo allo Stadio Nereo Rocco per affrontare l'Irlanda in una sfida decisiva per la qualificazione alla fase finale dell'Europeo. Tra i giocatori più attesi c'è Tommaso Baldanzi, il talento giallorosso ha parlato a Rai Due delle sue aspettative in un'intervista rilasciata a 'La Domenica Sportiva'. L'intervista integrale andrà in onda questa sera. Ecco le sue parole: "Venerdì abbiamo visto la partita tutti insieme - ha detto in merito all'incontro terminato in pareggio tra Norvegia e Irlanda - . Potevamo festeggiare in anticipo ma potremo farlo lo stesso martedì con una vittoria. Tutto dipenderà da noi".