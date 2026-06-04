L'attaccante giallorosso è l'unico 2009 chiamato dal tecnico degli azzurrini
Arena, è nata una stella?
Mentre la Nazionale maggiore affronta la sosta di giugno con il gruppo dell'U21 guidato da Baldini, la selezione azzurra U19 si prepara al suo Europeo di categoria, in programma dal 28 giugno all’11 luglio in Galles. Dal 7 al 12 giugno la Nazionale Under 19 si ritroverà presso il Centro di Preparazione Olimpica, in provincia di Pisa. Giovedì 11 giugno previsto un test amichevole contro i pari età del Livorno, che hanno chiuso il Girone A del campionato Primavera 4 all’ottavo posto. Due presenze giallorosse con il difensore Federico Nardin e la baby stella Antonio Arena, unico classe 2009 convocato dal tecnico Bollini. Ecco l'elenco completo.
L’elenco dei convocati di Bollini
Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Alessandro Nunziante (Udinese), Tommaso Vannucchi (Cosenza);
Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Marco Leandri (Atalanta), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Mattia Pellini (Torino), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus);
Centrocampisti: Wisdom Acquah (Torino), Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Mattia Liberali (Catanzaro), Matias Mancuso (Inter), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta), Samuel Wiafe (Modena);
Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Alessandro Adriano Crimaldi (Bochum), Filippo Galvagno (Cesena), Jamal Iddrissou (Inter), Simone Lontani (Milan), Salvatore Monaco (Empoli), Mattia Mosconi (Inter).
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