Italia U-19, Riccardi protagonista contro Cipro: a segno con il gol del 2-0 – FOTO

Altra prestazione di personalità per Alessio Riccardi con l’Italia Under 19. Gli azzurri di Bollini, impegnati oggi allo Stadio Valentino Mazzola a Sant’Arcangelo di Romagna per la sfida di qualificazioni all’Europeo di categoria, hanno sconfitto 2 a 0 i pari età di Cipro, agganciando la Slovacchia a punteggio pieno in vetta al Girone 6. Marcature aperte dal solito Sebastiano Esposito, mentre è stato proprio Riccardi, partito ancora una volta con la fascia di capitano al braccio, a siglare la rete del 2 a 0 definitivo al minuto 78.