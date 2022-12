Italia, stage a Coverciano fino al 22 dicembre: presenti Faticanti, Missori e Mannini

Gli Azzurri torneranno in campo dal 20 al 22 dicembre. Presenti anche i tre giovani prospetti del club giallorosso

L'Italia è pronta a radunarsi di nuovo a Coverciano sotto gli ordini di Roberto Mancini. Come riportato da una nota ufficiale sul sito della FIGC, dal 20 al 22 dicembre, verrà svolto uno stage dedicato ai calciatori di interesse nazionale. Nella lista dei convocati presenti anche tre romanisti: Giacomo Faticanti, Filippo Missori e Matta Mannini. I giocatori verranno suddivisi in due gruppi di lavoro: da martedì a mercoledì mattina si raduneranno i calciatori di Serie B, mentre mercoledì pomeriggio e giovedì mattina toccherà ai calciatori tesserati per società di Serie A e che militano all’estero.