Italia, Spalletti convoca 4 giallorossi: Mancini, Spinazzola, Cristante e Pellegrini

La nuova guida tecnica della Nazionale ha diramato la sua lista ufficiale per le gare contro Macedonia e Ucraina valevoli per le qualificazioni ai prossimi Europei del 2024. Presenti 4 romanisti

Dopo questa giornata di campionato, la Serie A si ferma per lasciare spazio alle nazionali. C'è grande attesa per scoprire la nuova Italia di Luciano Spalletti. L'ex tecnico giallorosso, ha diramato la lista dei convocati per i match contro Macedonia e Ucraina valevoli per le qualificazioni ai prossimi Europei del 2024. Sono ben quattro i calciatori della Roma chiamati dal commissario tecnico in queste importanti sfide che aspettano la Nazionale: Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola, Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini.