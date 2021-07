Italia-Spagna, Bonucci: “Vogliamo vincere per Spinazzola”

Il difensore azzurro interviene in conferenza stampa e dedica un pensiero speciale al compagno, che questa mattina si è sottoposto a un delicato intervento: "Vogliamo dedicargli la finale. Perderlo è stato un duro colpo, glielo dobbiamo"

Alla vigilia del primo incontro delle semifinali di Euro2020, che vedrà l'Italia di Roberto Mancini contendersi la finale con la Spagna di Luis Enrique, Leonardo Bonucci interviene in conferenza stampa. Il difensore azzurro ha risposto ad alcune domande sulla sfida di domani, dedicando un pensiero speciale a Leonardo Spinazzola, che questa mattina si è sottoposto a un delicato intervento (perfettamente riuscito) al tendine d'Achille a seguito dell'infortunio riportato durante Italia-Belgio. Queste le sue parole. "Abbiamo, come già detto anche da altri, intrapreso un'idea di gioco preciso. Vogliamo condurre la partita, poi non puoi farlo per 90 minuti, gli altri possono metterti in difficoltà ma la nostra tradizione è saper reagire e mettere in difficoltà gli avversari. Domani sera altrettanto ci sono momenti dove dovremo fare una grossa fase difensiva per non farci mettere in difficoltà dalla Spagna. Però ora vogliamo dare tutto per rendere orgogliosi gli italiani della Nazionale e vogliamo dedicare la finale a Leonardo Spinazzola: perderlo è stato un colpo duro ma anche stamattina ci ha dato forza. Glielo dobbiamo."