Italia-Spagna: abbraccio tra De Rossi e Luis Enrique

Incontro nel pre-partita tra i due ex Roma

Stanno per scendere in campo Italia e Spagna a Wembley nella semifinale di Euro2020. Durante il riscaldamento degli Azzurri, Daniele De Rossi ne ha approfittato per salutare il suo avversario e vecchio allenatore Luis Enrique, con il quale ha condiviso la stagione 2011-2012. Il rapporto tra i due è sempre stato idilliaco e questo gesto ne è stata ulteriore conferma. De Rossi ha poi salutato anche i membri dello staff del ct Spagnolo che ieri in conferenza stampa ha speso parole al miele per l'Italia e per Roma: "Non cerco nessuna rivincita né niente di simile. Io amo tutto dell’Italia: il cibo, la gente, il caffè, il gelato, il calcio… Roma. Lì ho vissuto un anno ed è stata un’esperienza bellissima".