Italia, Pellegrini protagonista. Mancini: “Bene il centrocampo, ho tante opzioni”

Il ct della Nazionale applaude anche il capitano della Roma dopo il 2-1 sul Belgio

Roberto Mancini è contento e soddisfatto della prestazione dei suoi contro il Belgio, che è valsa all'Italia il terzo posto in Nations League . Positiva anche la partita di Lorenzo Pellegrini, che dopo il gol negli ultimi minuti con la Spagna oggi è partito titolare insieme a Locatelli e Barella. Nonostante i cambi, gli Azzurri hanno tenuto alto il livello: "A centrocampo abbiamo diverse soluzioni con giocatori con diverse qualità e caratteristiche. Oggi hanno dimostrato di saper fare bene", ha detto Mancini nel postpartita a 'Rai Sport'. Il ct della Nazionale si fida molto di Pellegrini, che era stato convocato per l'Europeo prima dell'infortunio. Dopo la Roma, il capitano della Roma vuole essere decisivo anche con l'Italia e giocare un Mondiale da protagonista.

Il tecnico azzurro ha poi continuato: "L’Italia dell’Europeo lo era anche contro la Spagna, ma in dieci è difficile giocare le partite. E’ chiaro che ci ha creato quel problema lì, altrimenti sarebbe stata una partita come oggi. Oggi hanno giocato molto bene, sono stati bravi. Chiesa può giocare a destra e a sinistra, non ha difficoltà. Oggi ha fatto benissimo a sinistra. Berardi e Raspadori, così come Kean, hanno fatto benissimo”.