Italia, Pellegrini e Cristante titolari nell’amichevole con l’Under 20

I centrocampisti della Roma inizieranno dal primo minuto il test odierno: ottime notizie soprattutto per il capitano giallorosso, che ha smaltito i problemi muscolari

Ultimo allenamento settimanale per l'Italia. Gli Azzurri, reduci dalla vittoria 4-0 sulla Repubblica Ceca, scenderanno oggi in campo nell'amichevole contro la Nazionale Under 20. Nel test, al quale non prenderà parte chi ha giocato titolare la partita di ieri, saranno impiegati dal primo minuto Cristante e Pellegrini. Il mediano è entrato nella ripresa nella gara del Dall'Ara di Bologna, mentre il capitano giallorosso ha smaltito definitivamente la lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra che lo aveva tenuto ai box nelle ultime settimane. Il numero 7 testerà dunque le sue condizioni fisiche, con l'obiettivo di essere pienamente ristabilito per l'inizio degli Europei di venerdì prossimo.