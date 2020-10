Italia-Olanda, Spinazzola: “Dovevamo fare il secondo gol, ma abbiamo autostima”

Italia-Olanda finisce 1-1. Due i romanisti scesi in campo questa sera, entrambi da titolari: Pellegrini è uscito al 73′, Spinazzola è invece rimasto in campo fino alla fine. Proprio il terzino giallorosso ha commentato il pareggio di Bergamo in Nations League: “Potevamo fare di più, inizialmente magari andare subito sul 2-0. Invece abbiamo sbagliato qualcosa, ma le faremo quelle occasioni. Loro sono una grande squadra, all’andata andavano in difficoltà a quattro e oggi si sono difesi meglio. Gli olandesi hanno una qualità importante a centrocampo e nelle mezzali“. Spinazzola commenta ai microfoni di ‘Rai Sport’: “Noi abbiamo già autostima, siamo un gruppo giovane con diversi esperti. Loro ci danno l’esperienza, noi la nostra energia. Siamo in un buon momento, abbiamo corsa e qualità. Decisiva la sfida con la Polonia, lavoreremo per vinere al prossimo raduno”.