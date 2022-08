Italia, Mancini: “Zaniolo si sbrighi, Belotti deve giocare”

"Ha qualità come le aveva anni fa. È giovane, ma è meglio che sbrighi perché il tempo corre. Capisco abbia perso tempo per gli infortuni, però passano anche gli anni". Queste sono le parole di Roberto Mancini su Nicolò Zaniolo , rilasciate a Il Giornale.

Il commissario tecnico dell'Italia ha parlato anche di Andrea Belotti: "Credo sia il calcio di oggi: tutto è cambiato, non è semplice accasarsi. Le squadre si formano in ritiro. Si giocheranno 4 partite di serie A con il mercato aperto: una volta non era così. Anzi, forse era meglio prima. Se firmasse con la Roma sarebbe in un grande club, ma deve giocare".