Italia, Mancini: “Zaniolo può rientrare, l’ho chiamato quando nessuno lo conosceva”

A margine della serata per il Gran Gala del Calcio 2022, il ct dell'Italia Roberto Mancini è tornato a parlare della questione Zaniolo e delle mancate convocazioni. Nessuna preclusione, ma il posto bisogna guadagnarselo, il concetto espresso di recente dall'allenatore azzurro e ribadito questa sera: "Le porte della Nazionale sono aperte a tutti i giocatori. Zaniolo è arrivato in Nazionale quando non lo conosceva nessuno di voi, quindi non credo che questo sia il problema. Se continuano a giocare e lo fanno bene, i ragazzi hanno tutti la possibilità di rientrare. C'è sempre spazio per chi merita", le sue parole.