Italia, Mancini: “Zaniolo pronto a marzo, agli Europei ci sarà”

Il ct della Nazionale Roberto Mancini è intervenuto nel corso dell’evento online SportLab e ha commentato, tra le altre cose, anche la situazione di Nicolò Zaniolo, fermo per la rottura del legamento crociato. Queste le sue parole: “Se ci sono i tempi per recuperare Zaniolo? Sì, sono tranquillo. Meglio che questa cosa sia successa un mese fa. Come ha recuperato prima, lo farà ora. Non ci saranno problemi, per le partite di marzo sarà pronto credo. Per gli Europei non ci saranno problemi”.