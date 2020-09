Italia, Mancini sprona Zaniolo: “Da lui mi aspetto un paio di gol”

Come sempre grande fiducia del ct Roberto Mancini nei confronti di Nicolò Zaniolo. Oggi la titolarità nella sfida affascinante di Amsterdam contro l’Olanda, ma non solo. Il commissario tecnico continua inoltre a spronare il talento giallorosso, riservandogli parole come quelle rilasciate a Rai Sport: “Da lui mi aspetto un paio di gol (ride, ndr). Mi aspetto una buona prestazione, se riuscirà a segnare saremo ancora più felici”. Contro la nazionale oranje Mancini ha voluto schierare Zaniolo nel ruolo di esterno destro di attacco, con Ciro Immobile al centro e Lorenzo Insigne a completare il trio azzurro.