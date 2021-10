Italia, Mancini preallerta Zaniolo dopo l’infortunio di Pessina

L'entità dell'infortunio sarà da stabilire al termine del match e solo dopo il ct potrà chiamare definitivamente, o meno, Nicolò

Potrebbero cambiare le carte in tavola per Nicolò Zaniolo: Roberto Mancini l'ha infatti preallertato per una possibile convocazione in Nazionale per le Final Four di Nations League. Il numero 22 giallorosso potrebbe prendere il posto di Matteo Pessina, infortunatosi stasera nella partita della sua Atalanta contro il Milan. L'entità dell'infortunio sarà da stabilire al termine del match e solo dopo Mancini potrà chiamare definitivamente, o meno, Nicolò Zaniolo, che era rammaricato della mancata convocazione.