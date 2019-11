Italia, Mancini: “Per me Zaniolo è un centrocampista”

Roberto Mancini parla dopo la vittoria per 9-1 contro l’Armenia in conferenza stampa. L’Italia chiude a punteggio pieno il girone J e vola a Euro 2020. Da incorniciare anche la serata di Zaniolo con una doppietta. Anche di questo e del ruolo dell’esterno della Roma parla il ct in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Io credo sia centrocampista, perché se fa gol poi ho anche altre alternative. Io l’ho messo in avanti, nel ruolo che fa nell’ultimo anno. Nel secondo ho cambiato per vedere come funzionava. Alle volte gioca di istinto, mentre a metà campo c’è bisogno di pensare un po’ di più”.