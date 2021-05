Italia, Mancini: “Per gli Europei aspetterò Zaniolo fino all’ultimo”

Il c.t. azzurro: "Nicolò è uno che fa la differenza, ma deve essere al top della forma"

C'è ancora speranza per vedere Zaniolo ai prossimi Europei. La conferma arriva direttamente dal c.t. dell'Italia Roberto Mancini, che a un mese dall'inizio della competizione ha confermato la propria volontà di puntare, condizioni fisiche permettendo, sul centrocampista della Roma. "Lo aspetterò fino all’ultimo. Lui fa la differenza, ma a patto di essere al top della forma" l'investitura del tecnico azzurro. Buoni propositi che tuttavia tengono relativamente conto del quadro clinico del giocatore, in miglioramento ma tutt'altro che vicino al top. Zaniolo, che è stato monitorato dal professore austriaco Fink per tutto l'arco di questa stagione, sta proseguendo il proprio programma appositamente preparato. Quest'anno non è mai sceso in campo.