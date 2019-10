Italia, Mancini lancia Zaniolo: “Domani sarà titolare. Farò molti cambi”

Dopo lo spezzone finale di partita nel match dell’Olimpico contro la Grecia, che ha sancito la qualificazione ufficiale dell’Italia a Euro2020, è arrivato il momento per partire dal primo minuto per Nicolò Zaniolo. A confermarlo è stato lo stesso ct Mancini, che nella conferenza stampa di Vaduz ha dato qualche indicazione di formazione in vista della sfida di domani contro il Liechtenstein. Queste le sue parole: “Penso di cambiare molti giocatori. Qualcuno titolare sicuro? Sirigu, Belotti, Zaniolo, Izzo o Di Lorenzo, Romagnoli dipende da come starà, uno tra Grifo ed El Shaarawy, più Biraghi. Non vorrei cambiarli tutti“.