Italia, Mancini: “Ho parlato oggi con Zaniolo, sta bene”

Roberto Mancini aspetta Zaniolo. In occasione della cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico 2020-2021 a Vò (Padova), il commissario tecnico della Nazionale ha parlato del talento della Roma, operato ieri in Austria dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro: “Zaniolo sta bene, ho parlato con lui oggi. Sta recuperando”, le sue parole.

Zaniolo ha già messo nel mirino gli Europei della prossima estate, ma mai come stavolta ci sarà massima prudenza. Da parte sua e dello staff della Roma, che non vuole più privarsi di Nicolò per così tanto tempo. Potrebbe tornare in campo tra marzo e aprile, per poi strappare una convocazione last minute.