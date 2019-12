Italia, Mancini esalta Florenzi: “Per me è una certezza”

Il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini è intervenuto a margine della conferenza stampa del Leadership Sport Forum al Leadership Institute, direttamente da Riyad, dove domenica si disputerà la Supercoppa. Il tecnico è stato incalzato soprattutto su Florenzi e Bernardeschi, due delle individualità azzurre che stanno vivendo con i rispettivi club un momento controverso. Questo il commento di Mancini raccolto da TMW:

Si aspetta più giocatori italiani titolari nei club?

“È una speranza per ogni ct credo, ce ne sono pochi in questo momento, la percentuale è bassa. Noi abbiamo trovato comunque una base di squadra, abbiamo tanti giocatori da chiamare, ma la speranza per il futuro è quella”.

Un messaggio anche per Florenzi e Bernardeschi in vista di gennaio?

“Non lo so questo, per me è difficile dirlo, posso dire in Nazionale hanno sempre giocato bene, per noi sono due certezze”.