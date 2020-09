Italia, Mancini elogia Zaniolo: “Può crescere ancora, farà felice la Roma”

Contro la Bosnia è partito dalla panchina. Domani contro l’Olanda, a meno di sorprese, Roberto Mancini punterà su Zaniolo fin dall’inizio. Il ct della nazionale ha parlato del talento giallorosso in conferenza stampa alla vigilia della sfida con Strootman e compagni. Le sue parole: “Zaniolo può migliorare moltissimo perché crescerà ancora e giocherà tranquillamente sia come mezzala che come esterno di destra. È un ragazzo giovane, potrebbe giocare ancora con l’Under 21 e ha ancora ampi margini di miglioramento. Ho visto sia Zaniolo che Kean molto cresciuti rispetto al passato e spero che continuino così, hanno bisogno di crescere e migliorare. Sono sulla buona strada e renderanno felici noi e i loro club”.