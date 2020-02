Italia, Mancini: “Dispiace per Zaniolo. Questo infortunio non ci voleva”

Roberto Mancini, questa sera allo stadio San Siro per assistere al derby Inter-Milan, è tornato sull’infortunio di Zaniolo. Il 22 giallorosso è alle prese con il recupero dalla rottura del legamento crociato anteriore e la sua presenza all’Europeo è ancora in forte dubbio. Così il Ct della Nazionale ne parla ai microfoni di Sky Sport: “Dispiace per Nicolò, era un infortunio che non ci voleva. Poteva ricoprire più ruoli. Abbiamo a centrocampo comunque tante alternative che possono ricoprire anche più ruoli”.