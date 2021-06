Italia, Mancini: “Dispiace per Pellegrini, era importante. Spinazzola esplosivo”

Le parole del ct della Nazionale: "Avrebbe meritato di giocare ma fa parte del nostro lavoro e può capitare"

Manca poco: domani iniziano gli Europei. L'Italia sfida la Turchia nella gara inaugurale dell'Olimpico e alla vigilia della partita ha parlato Roberto Mancini. Il ct della Nazionale si è soffermato anche su Lorenzo Pellegrini, out per una lesione al flessore della coscia: "Dispiace per l'infortunio di Sensi e Pellegrini. Erano giocatori importanti per noi. Lorenzo può ricoprire tanti ruoli, anche Sensi. C'è grande dispiacere, entrambi avrebbero meritato di giocare. Ma fa parte del nostro lavoro e può capitare". Al posto del capitano della Roma è stato chiamato Castrovilli, mentre per Sensi il sostituto è Pessina. A domanda precisa, Mancini lascia anche un commento su Leonardo Spinazzola: "È così forte ed esplosivo che può giocare a cinque o quattro, non ha problemi a giocare in vari tipi di modulo. L'importante è che stia bene".