Italia, Mancini convoca quattro giallorossi per le sfide con Armenia e Bosnia: c’è Florenzi

Dopo la sfida con il Parma ci sarà il rompete le righe in occasione della sosta per le Nazionali. Come ogni volta Trigoria si svuoterà e anche Mancini chiama quattro giallorossi per gli impegni dell’Italia con Bosnia e Armenia del 15 e 18 novembre. A Coverciano saranno presenti Gianluca Mancini, Zaniolo, Spinazzola e Florenzi. Convocato dunque anche il capitano della Roma nonostante il periodo complicato nella Capitale. Di seguito la lista integrale:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Andrea Cistana (Brescia), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Rolando Mandragora (Udinese), Marco Verratti (Paris Saint Germain). Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Riccardo Orsolini (Bologna).