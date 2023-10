Italia-Malta, Mancini esulta dopo la vittoria: “Insieme, da squadra”

Gianluca Mancini è stato tra i protagonisti della bella vittoria dell'Italia contro Malta, arrivata ieri sera a Bari per 4-0. Il difensore della Roma è sceso in campo da titolare, in coppia con l'interista Acerbi, non ha mai rischiato nulla e ha colpito anche una traversa. Anche sui quotidiani, le pagelle del centrale giallorosso sono state tutte più che positive. "Insieme. Da squadra. Avanti Italia. Grazie Bari per l’accoglienza", ha scritto Mancini su Instagram dopo la vittoria che ha dato il secondo posto agli Azzurri a pari punti con l'Ucraina ma con una partita in meno e lo scontro diretto a favore.