Italia, maglia speciale per i 125 anni della FIGC: tra i testimonial anche Cristante

Il centrocampista giallorosso scelto come modello per presentare il nuovo look della squadra azzurra

La nazionale italiana cambia look. Questa mattina il marchio tedesco Adidas, ha pubblicato sui propri profili social degli scatti riguardanti la nuova maglia speciale che celebra i 125 anni della FIGC. Tra i modelli utilizzati per pubblicizzare il kit, anche il centrocampista giallorosso Bryan Cristante, impegnato con gli Azzurri per le finali di Nations League. Il brand, con un look retro, si è ispirato alla maglia indossata dalla Nazionale nella sua prima gara ufficiale (6-2 contro la Francia nel 1910).