Italia-Macedonia del Nord, Cristante ed El Shaarawy partono dalla panchina

Allo stadio Olimpico di Roma è in programma stasera la sfida Italia-Macedonia del Nord valida per le qualificazioni a Euro 2024. Cristante ed El Shaarawy, i due convocati della Roma, partiranno dalla panchina. Raspadori nel tridente con Berardi e Chiesa Ecco le formazioni ufficiali delle due Nazionali, in campo alle 20.45: