Italia, ipotesi Pellegrini esterno d’attacco. Mancini: “Non dall’inizio”

Terzo e ultimo impegno per la Nazionale di Mancini, che domani a Vilnius contro la Lituania chiuderà il trittico di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 dopo le vittorie contro Irlanda del Nord e Bulgaria. Nella conferenza stampa di oggi il commissario tecnico ha risposto anche alle domande su Pellegrini e la possibilità di vederlo, come accaduto più volte in azzurro, come esterno tattico d’attacco: “Se potrà ricoprire quella posizione? No, quantomeno non dall’inizio“. E dall’inizio invece il sette romanista potrebbe essere impegnato nella classica posizione di mezz’ala, con una parte importante di gara che dovrebbe giocare anche Spinazzola sulla sinistra. Ci potrebbe essere spazio anche in difesa per Mancini, mentre in attacco minuti per El Shaarawy, con i romanisti che potrebbero essere impiegati in massa da Mancini a pochi giorni dal ritorno a Trigoria.