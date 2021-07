Italia-Inghilterra, Spinazzola scende in campo per festeggiare con la squadra

Il terzino giallorosso premiato insieme ai compagni

Donnarumma para il rigore di Saka e l'Italia diventa Campione d'Europa. I tifosi sugli spalti esultano e con loro anche Leonardo Spinazzola che è sceso poi in campo per festeggiare la vittoria insieme ai compagni di squadra.

Lo sfortunato terzino giallorosso che si è infortunato nella gara contro il Belgio, è stato sottoposto a intervento chirurgico al Tendine d'Achille in Finlandia.

L'azzurro, poi, come promesso ai compagni, è tornato in Inghilterra insieme alla Nazionale per la gara finale, ed oggi è stato premiato ed ha esultato con il resto del gruppo di Mancini.