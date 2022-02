Italia, il c.t. Mancini ha pranzato con alcuni giocatori di Roma e Lazio

Vi hanno partecipato i calciatori più rappresentativi delle due compagini nel giro della Nazionale tra cui Pellegrini e Cristante con Immobile e Zaccagni

Continua il tour del c.t. Roberto Mancini in giro per l'Italia in vista dei playoff per i mondiali in Qatar del 2022. Secondo quanto riportato dall'Ansa, oggi il tecnico degli azzurri ha incontrato insieme a Lele Oriali alcuni giocatori di Roma e Lazio in un ristorante nel centro della Capitale. Vi hanno partecipato i giocatori più rappresentativi delle due compagini nel giro della Nazionale tra cui Pellegrini e Cristante con Immobile e Zaccagni. Un modo per l'ex allenatore dell'Inter per spronare e mantenere contatti con i calciatori vista l'impossibilità di allenarli se non a ridosso della prima sfida contro la Macedonia. E' accaduta la stessa cosa con Milan e Inter mentre ieri Mancini era presente al Maradona per assistere a Napoli-Barcellona.