Italia, i giocatori si vaccinano allo Spallanzani: c’è Spinazzola – VIDEO

Assenti Pellegrini, Mancini e Cristante, che giocheranno giovedì contro il Manchester. Non ci sono nemmeno Zaniolo e El Shaarawy

Al via le vaccinazioni dei giocatori della Nazionale che possono rientrare tra i convocati per il prossimo Europeo. Dopo il via libera del Governo, a Roma e Milano oggi alcuni degli azzurri indicati dal ct Mancini hanno ricevuto il vaccino anti-covid. Verso le 16 i giocatori sono arrivati in successione all'hub dell'ospedale Lazzaro Spallanzani per ricevere la loro dose. Per la Roma presente solo Leonardo Spinazzola, perché Mancini, Pellegrini e Cristante giocheranno giovedì col Manchester United. Non è detto tuttavia che si vaccinino più avanti (non è obbligatorio farlo), perché il richiamo di Pfizer è in programma dopo tre settimane e mezza e potrebbe non esserci abbastanza tempo, in vista dell'inizio dell'Europeo fissato per l'11 giugno. Assenti pure Zaniolo ed El Shaarawy, così come i calciatori che hanno avuto il Covid nel 2021.