Italia, i giocatori della Roma esclusi dai convocati

I giocatori della Roma sono stati esclusi dalla lista dei convocati della Nazionale. In queste ore nella rosa giallorossa sono state riscontrate diverse positività al Covid (Pellegrini, Fazio, Santon e Kumbulla) e per questo, dall’attesa del via libera da parte della ASL, come riporta l’Ansa si è passati allo stop definitivo. Tra i convocati del ct Mancini per gli impegni di questi giorni contro Estonia, Polonia e Bosnia c’era anche Lorenzo Pellegrini – che si trova in isolamento – oltre a Leonardo Spinazzola, Bryan Cristante e Gianluca Mancini. Nessuno di loro quattro risponderà quindi alla convocazione azzurra. Nel frattempo gli altri convocati continuano ad arrivare nel ritiro di Coverciano alla spicciolata. Da definire l’arrivo di Acerbi, Chiesa e Barella mentre per i giocatori della Fiorentina Castrovilli e Biraghi non c’è ancora il via libera delle autorità sanitarie competenti.