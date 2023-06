Italia, i convocati di Mancini per la Nations League: confermati i tre romanisti

Pellegrini, Cristante e Spinazzola fanno parte dei 23 calciatori scelti dal ct per affrontare le due partite di Nations League in Olanda

Roberto Mancini ha deciso la lista definitiva dei 23 calciatori che prenderanno parte alle Finali di Nations League: l’Italia, alla sua seconda partecipazione di fila al torneo, affronterà in semifinale la Spagna (giovedì 15 giugno a Enschede), alla ricerca di una rivincita dopo il ko a San Siro nel 2021 e soprattutto del pass per la finale (domenica 18 a Rotterdam). Confermati i tre giocatori della Roma Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante. Rimarranno in gruppo fino a venerdì e poi torneranno ai propri club, tagliati quindi dalla lista definitiva dei convocati, Baschirotto, Buongiorno, Florenzi, Gatti, Locatelli e Zaccagni. Arriveranno direttamente domenica invece i cinque giocatori dell'Inter impegnati questo sabato nella finale di Champions League col Manchester City: Acerbi, Bastoni, Darmian, Dimarco e Barella.