Italia, i convocati di Gattuso per Estonia e Israele: c’è Mancini, torna Cristante

L'Italia ha condiviso l'elenco dei 27 calciatori convocati da Gennaro Gattuso per il raduno fissato per la sera di lunedì 6 ottobre al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Confermata la presenza di Gianluca Mancini, si registra il ritorno di Bryan Cristante. Il centrocampista della Roma non vestiva la maglia della Nazionale dal giugno 2024. Gli Azzurri, nelle sfide di qualificazione ai prossimi Mondiali, torneranno ad affrontare Estonia (sabato 11 ottobre a Tallin) e Israele (martedì 14 ottobre a Udine), stesse avversarie già battute a settembre in occasione delle prime due gare da Commissario Tecnico dall'ex centrocampista. Di seguito l'elenco completo dei convocati: