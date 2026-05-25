Nonostante il disastro di Zenica e la mancata qualificazione al Mondiale, la Nazionale giocherà ancora due partite amichevoli prima di chiudere la sua stagione. Il nuovo ct Baldini (ad interim) ha deciso di puntare su tanti giovani e la squadra formata dai convocati avrà un'età media di soli 20 anni e 6 mesi. Tra gli Azzurri, che giocheranno il 3 giugno contro il Lussemburgo e il 7 giugno contro la Grecia, ci sono anche Niccolò Pisilli e Lorenzo Venturino - gli unici due giallorossi scelti dal ct. Questa la lista integrale:

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

Centrocampisti: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma);

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).