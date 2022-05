Italia, i 39 convocati di Mancini: torna Spinazzola, c’è Zaniolo

Sono cinque i calciatori giallorossi chiamati dal ct per le sfide di giugno

Dopo mercoledì sera, la stagione di tanti giocatori della Roma non sarà comunque finita. Ci saranno infatti da affrontare gli impegni con le rispettive nazionali. Anche gli italiani dovranno scendere in campo per ben cinque partite in quindici giorni, a partire dal primo giugno nella Finalissima contro l'Argentina a Wembley, poi le quattro sfide di Nations League. contro Germania (due volte), Ungheria e Inghilterra. Sul sito della Figc sono stati resi noti i 39 convocati del ct Roberto Mancini, in cui torna Leonardo Spinazzola dopo l'infortunio all'Europeo, prima chiamata invece per Pinamonti e Frattesi mentre Caprari torna dopo quattro anni. A rappresentare i giallorossi anche Cristante, Mancini, Pellegrini e Zaniolo. I calciatori della Roma, impegnati mercoledì a Tirana nella finale di Conference League con il Feyenoord, raggiungeranno Coverciano domenica 29 maggio. I calciatori che non saranno convocati per la sfida con l’Argentina potranno beneficiare di due giornate di riposo (31 maggio e 1° giugno) per poi riaggregarsi al gruppo giovedì 2 giugno.