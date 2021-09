Italia, i convocati per la Nations League: c’è Pellegrini, out Zaniolo e Mancini

Il ct azzurro decide di puntare su 22 campioni d'Europa più il capitano della Roma: c'è Cristante, resta fuori invece Mancini

Non ci sono Gianluca Mancini e Nicolò Zaniolo nei 23 convocati di Mancini in vista dell'impegno in Nations League. Dopo il weekend di campionato, torneranno le nazionali. Per gli Azzurri di Mancini impegno di prestigio con la semifinale di Nations League, che si giocherà in Italia nella sua fase conclusiva, contro la Spagna. Domenica, invece, l'eventuale finale contro la vincente tra Francia e Belgio. Il ct della Nazionale ha diramato la lista dei 23 convocati, con 22 dei 26 azzurri campioni d'Europa l'11 luglio scorso a Wembley. L'unica 'aggiunta' è il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini. Fino all’inizio della prima partita (Italia-Spagna) sarà possibile sostituire in lista un numero illimitato di giocatori in caso di infortunio o di riscontrata positività al Covid. Oltre al numero 7, in rappresentanza dei giallorossi ci sarà anche Cristante. Resta fuori invece Gianluca Mancini oltre a Nicolò Zaniolo, al centro delle discussioni in questi giorni dopo l'episodio del derby e la multa. Roberto Mancini ha comunque scelto di mantenere lo stesso gruppo che ha vinto l'Europeo, di cui non facevano parte né il difensore della Roma né il classe '99. Discorso diverso per Pellegrini, che era stato convocato ma si è infortunato.