Italia-Germania, Pellegrini giocherà con la maglia numero 10

Questa sera alle 20.45 l'Italia debutterà con la Germania nella nuova edizione della Nations League e un giocatore della Roma indosserà in campo la maglia numero 10: si tratta di Lorenzo Pellegrini, il capitano giallorosso. L'ultimo romanista ad averla indossata è stato Daniele De Rossi, in occasione degli Europei degli azzurri nel 2008. Di seguito riportiamo il post Facebook del profilo ufficiale della nazionale italiana di calcio in cui si vede la divisa del centrocampista.