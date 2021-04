Italia Femminile, il bis con l’Islanda finisce 1-1: sei romaniste in campo

A tre giorni di distanza dal primo match, la Nazionale Femminile ha affrontato nuovamente l’Islanda in amichevole, con la voglia di bissare il successo firmato da Arianna Caruso. Il rematch, ancora al campo ‘Enzo Bearzot’ di Coverciano, è finito invece 1-1. Dopo 50 secondi il vantaggio dell’Italia con Valentina Giacinti, poi al 41′ il pareggio Karolina Vilhjálmsdóttir. Sabato sono state cinque le giocatrici della Roma in campo, oggi ben sei. Oltre a Linari, Bartoli, Giugliano, Serturini e Bonfantini c’è stato spazio anche per Angelica Soffia, chiamata dal ct Bertolini per le defezioni di Bonansea e di tre giocatrici del Sassuolo in quarantena, stasera alla seconda presenza di fila. Delle giallorosse, a riposo stasera la sola Pettenuzzo.