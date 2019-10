Italia Femminile, vittoria 2 a 0 contro Malta. Bartoli sblocca il risultato

Irrinunciabile. Sia per Bavagnoli sia per Bertolini. Dopo essere partita titolare insieme alla compagna di squadra Giugliano, Elisa Bartoli ha sbloccato il risultato al minuto 70 nella sfida di qualificazione a Euro2021 che l’Italia ha disputato in trasferta contro Malta. Un’azione travolgente, quella del capitano della Roma, che si è accentrata dalla sinistra, rientrando sul mancino e infilando il portiere avversario con un tiro preciso. Immediato il tweet direttamente dal profilo social romanista: “Elisa ci ha preso gusto”. Le azzurre hanno poi chiuso il match sul 2 a 0 arrotondando lo score con il gol di Girelli.